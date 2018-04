Primeiro teste para o Censo 2021 arranca na segunda-feira em sete freguesias

O primeiro ensaio do Censos 2021 começa na segunda-feira em sete freguesias para testar os métodos de contacto com a população e resposta ao inquérito que se pretende que seja um "Censo digital", mais eficaz e mais barato.





O Instituto Nacional de Estatística, responsável pelo Censo, vai enviar a partir de segunda-feira cartas para os habitantes das freguesias de teste com códigos para responder pela Internet às perguntas do censo, uma das novidades para 2012, disse à Lusa a diretora do serviço de comunicação do instituto.

Os cidadãos também poderão responder às perguntas através do telefone, para o que receberão um número para o qual poderão ligar.

No censo de 2011, cerca de 50 por cento das respostas foram recolhidas pela Internet e pretende-se que a percentagem aumente, o que facilita o tratamento dos dados.

As primeiras freguesias escolhidas no continente são Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra, Ceira, no concelho de Coimbra, Matriz, em Borba, Santa Bárbara de Nexe, em Faro e União de freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Horta, no município de Matosinhos.

Nas regiões autónomas foram escolhidas as freguesias de Angra - Nossa Senhora da Conceição, em Angra do Heroísmo, e a de Sé, no concelho do Funchal.

Para já só serão abrangidas pelo inquérito teste 35.000 pessoas, distribuídas por 19.000 casas, que terão um mês para responder às perguntas.

Algumas juntas de freguesia já têm vindo a dizer às suas populações que serão parte do teste ao Censo.



Em 2019 haverá outro ensaio em freguesias escolhidas e em 2020 será feito o ensaio geral com um inquérito piloto.

O ensaio visa ainda testar os questionários, os métodos de recolha de informação e a dimensão da equipa de censores e operadores que será necessária.

Os recenseamentos de população e habitação fazem-se com intervalos de dez anos, recolhendo-se dados sobre a população, famílias e tudo o que tenha a ver com a habitação.