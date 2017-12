Povoação transforma centro histórico em presépio de Natal

Está a ser criado, pela primeira vez, um presépio com figuras em tamanho real na vila da Povoação e a respetiva inauguração está agendada para as 21h00 de sábado, num momento que contará com a atuação da Orquestra Ligeira da Câmara da Povoação.

O casebre com a Sagrada Família vai poder ser admirado no Jardim Municipal povoacense e as restantes figuras do presépio nos mais variados pontos da vila, informa uma nota de imprensa da Câmara Municipal da Povoação.

A iniciativa está a ser justamente promovida pela autarquia povoacense, que pretende reforçar o ambiente natalício no coração do concelho e levar os visitantes a passear pelo comércio tradicional.

Segundo uma nota informativa municipal, o centro histórico da Povoação acolherá ainda um Mercadinho de Natal.