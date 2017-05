Primeiro bebé a nascer no Dia da Mãe recebe presente da TAP (vídeo)

Este domingo foi um dia especial para Ana Sofia Pereira que foi mãe pela primeira vez, mas também a primeira mulher a dar a luz nos Açores em dia de homenagem às Mães, tendo esta jovem de 25 anos recebido o presente que a TAP preparou para as mães de Portugal.



Matilde é o nome da primeira filha de Ana Sofia Pereira e Paulo Medeiros Pontes que nasceu este domingo pelas 7h40 da manhã, pesava 2,4 quilos e media 48 centímetros, no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada.



Para completar o dia, o casal foi brindado com um kit de ofertas da TAP que, entre outras, incluem o batismo de voo para a mãe, pai e criança e uma noite de estada no destino, no Dia da Mãe do próximo ano, no avião da TAP com o nome “Açores”.



Este presente foi uma surpresa que veio completar este dia especial para o casal.

“Foi uma grande surpresa. Quando me anunciaram que ia receber este presente fiquei contente”, disse Ana Sofia Pereira.



A iniciativa “Abraçar Portugal” da companhia aérea TAP, que nos Açores contou com a parceria do Açoriano Oriental, passou ontem por diversas maternidades do país, sendo que as diversas viagens vão acontecer nos aviões batizados com o nome do distrito onde cada criança nasceu.