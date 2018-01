Primeiro banho do ano junta dezenas de pessoas em Ponta Delgada

Dezenas de pessoas deram hoje as boas vindas ao novo ano, mergulhando na praia do Pópulo, em São Miguel, nos Açores, uns fiéis seguidores da tradição, mas outros estreantes no banho para renovar energias em 2018.

Mário Cunha repete esta tradição há cerca de 10 anos integrado num grupo designado "Praia do Pópulo", que já vai a banhos no primeiro dia do ano "há muitos anos".

“Impreterivelmente no dia 01 de janeiro cá estamos para o nosso banho. Faça chuva ou faça sol”, disse à agência Lusa, confessando ser "um fiel seguidor" da prática.

Após o seu primeiro mergulho do ano, Mário Cunha sustentou que este ano "o tempo até ajudou", mas lembrou que já houve anos em que o primeiro banho do ano se fez com muito mau tempo.

“Hoje a água está ótima. Chega-se à praia e a água puxa-nos e isto é instantâneo. A nossa água dos Açores é quente”, afirmou, junto ao neto, que já segue as pisadas do avô, acompanhando-o no tradicional mergulho do primeiro dia do ano.

Estreantes, as amigas Raquel Dinis e Catarina Ferreira confessaram que há muito que prometiam um mergulho no primeiro dia do ano.

“Mas este ano foi quando tomámos efetivamente a decisão e saímos de casa e viemos até à praia dar um mergulho”, contou à Lusa Raquel Dinis, salientando que "o mar limpa todas as energias negativas" do ano que terminou.

Ao lado, Catarina Ferreira confessou que o mar "é relaxante".

"E precisamos disto para o resto do ano e o mar traz-nos boas energias", afirmou, elogiando a temperatura da água.

Para Jorge Silva, 58 anos, natural do Porto, mas residente no arquipélago há quatro, "o ambiente, a água dos Açores e a natureza" são elementos convidativos para um mergulho o ano inteiro.

"Mas só este ano cumpri a tradição do primeiro mergulho do ano no primeiro dia do ano", explicou, ao som de tambores que se faziam ouvir na praia, onde desfilou também um grupo fantasiado, perante o olhar de muitos curiosos.

Para reunir um maior número possível de banhistas um bar na Praia do Pópulo, concelho de Ponta Delgada, decidiu criar este ano um evento na rede social facebook e no final do mergulho ofereceu um lanche a todos os banhistas.

“Todos os anos muitos banhistas cumprem esta tradição, mas este ano criou-se um evento”, explicou Dino Correia, da organização.

Além de dar as boas vindas a 2018, a ideia é manter viva a tradição do primeiro banho do ano, numa ligação com o elemento mar.

"Achamos que era uma ideia interessante dar as boas vindas a 2018 com um mergulho reunindo o maior número possível de pessoas para o tradicional mergulho do ano na Praia do Pópulo", disse.