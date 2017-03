"Primeira fase das obras na Canto da Maia atrasada" é a manchete do Açoriano Oriental

Conselho executivo da Escola Canto da Maia recebeu um calendário revisto por parte do empreiteiro, mas os pais estão preocupados com o atraso das obras.



A manchete fotográfica destaca a reportagem do AO que passa em revista a carreira de Ricardo Moura nos ralis. "Idosos montam presépio para o Papa", "Geoparque Açores inicia revalidação na UNESCO", "Penas e água ajudam a regenerar a pele", "Santa Clara perde em Viseu em jogo polémico" e "Logística do Azores Rallye chega no Sea Amazon" são os restantes títulos de primeira página.