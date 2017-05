Previstas aberturas de mais 80 hotéis entre 2017 e 2018 em todo o país

A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) informou que até 2018 vão abrir 83 novas unidades hoteleiras no país, 41 das quais ainda este ano.



No próximo ano, a perspetiva de abertura, em todo o país, é de 42 novas estruturas, afirmou a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira.

Em declarações aos jornalistas, a responsável comentou que a associação tem recebido contactos de interessados em abrir hotéis com 300 quartos, numa referência ao crescente interesse de investidores.

Num encontro com a imprensa, os responsáveis da associação de hoteleiros informaram sobre os novos aumentos nos indicadores em março, o que abre uma “perspetiva muito positiva para abril”, que incluiu Páscoa, um período tradicionalmente forte em termos turísticos.

No terceiro mês do ano, a taxa de ocupação aumentou 1,9 pontos percentuais, enquanto o preço médio subiu 5%, com especial destaque para a Costa Azul, que “parte de valores baixos”.

O Minho liderou a subida do RevPar (receita por quarto disponível) e a Madeira o ‘ranking’ de maior ocupação, enquanto Lisboa teve o melhor preço e performance do Revpar.

No ‘ranking’ de nacionalidades de dormidas a liderança pertence ao Reino Unido, seguindo-se a Alemanha e a Espanha, com o Brasil a registar uma subida de 60% (na comparação homologa) e dos Estados Unidos de 28,7%.