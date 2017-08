Previsão de bom tempo para a festa branca

O dia nasceu com chuva na cidade de Ponta Delgada, mas a previsão do IPMA é que o tempo vai melhorar ao longo das próximas horas e não deverá chover durante a festa branca que se realiza esta noite.

A delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o tempo na cidade de Ponta Delgada melhore ao longo das próximas horas e possibilite a realização da festa branca ao longo desta noite, sem chuva.



Carlos Ramalho, meteorologista do IPMA dos Açores, refere que a ocorrência de uma "superfície frontal durante a manhã provocou alguma chuva em toda a ilha de São Miguel", mas acrescenta que a "partir da tarde deverá ocorrer uma melhoria gradual do estado do tempo".

Para a noite de hoje, sábado, em Ponta Delgada a previsão "é que o tempo esteja bom, sem chuva, com o vento fraco do quadrante leste e uma temperatura a rondar os 21º a 22º".