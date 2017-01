Presidentes das Assembleias da Madeira e dos Açores em Bruxelas

Os presidentes das Assembleias da Madeira e dos Açores integram a comitiva que será recebida na quarta-feira pela presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu.



De acordo com uma nota hoje divulgada pelo gabinete do presidente do parlamento madeirense, esta reunião com Iskra Mihaylova tem por objetivo discutir e entregar formalmente a "Declaração das Canárias", que foi aprovada por unanimidade nas VIII Jornadas Atlânticas Parlamentares, realizadas nas Canárias, em junho de 2016.

O programa desta deslocação de Tranquada Gomes (Madeira) e Ana Luís (Açores) inclui uma reunião prévia entre os presidentes e os eurodeputados das regiões autónomas portuguesas e das Canárias.

No mesmo dia, a presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Luís, reúne-se com os deputados do Parlamento Europeu Ricardo Serrão Santos e Sofia Ribeiro, bem como com os eurodeputados da Comunidade Autónoma das Canárias e da Região Autónoma da Madeira.