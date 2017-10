Presidente e vereadores da câmara da Lagoa tomam posse no dia 20

A cerimónia decorrerá, pelas 20h30, no edifício Paços do Concelho, ocasião em que Cristina Calisto tomará posse e assumirá a presidência da autarquia, desta vez eleita com maioria absoluta pelo Partido Socialista, por sufrágio do povo, com 70,19 % contra 23,67 % do Partido Social Democrata e 2,48 % do PCP –PEV.

Já a Assembleia Municipal, órgão deliberativo do município, será liderada pelo médico Dias Pereira, eleito também por maioria absoluta pelo Partido Socialista com 65,46 % dos votos, contra 26,66 % do Partido Social Democrata, e 3,56 % do PCP – PEV.