Presidente dos Estados Unidos oferece apoio

"Deus abençoe o povo da Cidade do México. Estamos com vocês e estaremos aí por vocês", escreveu Donald Trump na rede social Twitter.

Donald Trump tinha sido criticado por ter demorado seis dias a manifestar condolências ao Governo mexicano pelo sismo de magnitude 8,2 na escala de Richter que abalou o México no passado dia 07, e que fez quase uma centena de vítimas mortais.

A relação entre Donald Trump e o presidente do México, Enrique Peña Neto, esteve quase sempre marcada por tensões políticas devido ao plano do magnata norte-americano de construir um muro na fronteira entre os dois países.

De acordo com o balanço mais recente, pelo menos 49 pessoas morreram em consequência do sismo de 7,1 na escala de Richter que atingiu hoje vários Estados do México.

Das 49 vitimas mortais, 42 ocorreram no Estado de Morelos e duas na Cidade do México, segundo informaram os governadores locais, citados nas agências internacionais, que não avançam o local das outras cinco mortes.

O Presidente do México ativou o plano de emergência do país e convocou o Comité Nacional de Emergências.

As estações televisivas mexicanas mostraram imagens de vários edifícios a colapsar, com o presidente da autarquia da Cidade do México, Miguel Angel Mancera, a afirmar que existiamm pessoas presas no interior dos edifícios que colapsaram.

O sismo 7,1 na escala de Richter teve o seu epicentro a 12 quilómetros a sudeste de Axochiapan, no estado central de Morelos, a uma profundidade de 57 quilómetros.

Este sismo acontece no dia em que se completam 32 anos desde que um poderoso terramoto deixou milhares de mortes na Cidade do México.