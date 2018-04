Presidente do Santa Clara diz que equipa vai subir ao Pico se chegar à I Liga

O presidente do Santa Clara asseverou esta sexta-feira que toda a equipa e direção do clube irão subir à montanha do Pico, a mais alta de Portugal, quando regressar à I Liga, o que pode suceder no final desta época.

"Quando o Santa Clara subir de divisão, nós, a equipa técnica, todos os jogadores, vamos ao Pico subir a montanha com a bandeira dos Açores e a bandeira do Santa Clara", garantiu Rui Cordeiro, falando no estádio do Santa Clara, na ilha de São Miguel, em conferência de imprensa.

O presidente do clube anunciou hoje a sua recandidatura ao lugar e abordou as três últimas jornadas da II Liga, que podem levar o Santa Clara à promoção.

E sublinhou, em alusões não concretizadas a rivais: "Existem equipas que são levadas por vales e planícies para a I Liga. Nós temos de escalar montanhas e atravessar oceanos para chegar à I Liga. Mas nós temos a montanha mais alta de Portugal e vamos subir com todos os açorianos essa montanha".

O Santa Clara e os Açores, defende Rui Cordeiro, "fazem falta ao futebol português" de mais alto nível.

O dirigente anunciou hoje a sua recandidatura à liderança do clube atualmente na II Liga, mas com hipóteses de subir no final da época ao escalão máximo do futebol português.

"Temos consciência do trabalho feito", sustentou, falando em conferência de imprensa em pleno relvado do estádio do Santa Clara, na ilha açoriana de São Miguel.

Quer o clube avance ou não para a I Liga de futebol, Rui Cordeiro diz querer um novo mandato à frente do Santa Clara para "prosseguir a consolidação financeira" do clube, manter a "aproximação" deste com os seus sócios e adeptos e lançar o projeto de uma academia de futebol dos Açores, com o desejável apoio da autarquia de Ponta Delgada e do Governo Regional.

Rui Cordeiro é presidente do Santa Clara desde junho de 2015, e as eleições para a presidência do clube devem decorrer entre junho e julho.

A três jornadas do final da II Liga, o clube açoriano segue no terceiro lugar, com os mesmos 60 pontos da Académica, em segundo, e atrás do Nacional (64), com francas possibilidades de avançar rumo à I liga.

Este fim de semana o Santa Clara desloca-se ao terreno da Oliveirense, 13.ª classificada.

O Nacional, líder da II Liga, pode garantir este domingo o regresso à I Liga de futebol, um ano depois, e o estreante Real Massamá selar a ‘queda’ para onde estava em 2016/17, o Campeonato de Portugal.