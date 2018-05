Presidente do Rio Ave vai “torcer” por vitória do Sporting na final da Taça

O presidente do Rio Ave disse esta quarta-feira que vai "torcer" pelo Sporting na final da Taça frente ao Desportivos das Aves, o que possibilitará à sua equipa a qualificação para a Liga Europa de futebol.

A formação vila-condense já garantiu o quinto lugar na I Liga portuguesa de futebol, mas essa posição só dará acesso às competições europeias da próxima época se o Aves for derrotado no Jamor, e, assim, libertar a vaga para a Europa via Taça de Portugal.

"No dia da final serei sportinguista desde pequenino", disse, sorridente, Silva Campos, à margem da Gala Verde Branca do clube, na qual foram distinguidos os atletas, treinadores e dirigentes que mais se destacaram ao longo da temporada.

O presidente do Rio Ave considerou que a época da equipa foi positiva lembrando "que foi igualada a melhor classificação de sempre do clube na I Liga", algo que não acontecia há 36 anos, antecipando que "existe uma boa possibilidade do Rio Ave voltar à Liga Europa".

Questionado sobre a continuidade do treinador Miguel Cardoso para a próxima época, o dirigente vila-condense lembrou que o técnico "tem mais um ano de contrato", e, apesar de confessar que não existe uma cláusula de rescisão, acredita na sua continuidade nos Arcos.

"Estamos a preparar a próxima época e sobre o treinador não há dúvidas. Fez um bom trabalho e isso deu-lhe uma projeção muito grande. Tenho a certeza de que vai ser muito cobiçado, mas estamos preparados para tudo", vincou Silva Campos.

Também confrontado com a sua continuidade em Vila do Conde, Miguel Cardoso disse que pretende "respeitar o contrato", garantindo que está já a trabalhar no planeamento da próxima época.

"A minha intenção é continuar a projetar o Rio Ave para o melhor possível. Tal com os nossos jogadores se tornaram alvos apetecíveis pela qualidade de jogo que apresentámos, também o clube e próprio treinador se valorizaram com esta época", afirmou.

O técnico reconheceu que a preparação da nova temporada está ainda condicionada pela incerteza da qualificação para a Liga Europa, e considerou que o clube terá perceber qual o investimento a fazer.

"Não será a mesma coisa preparar um plantel para discutir a possibilidade de entrada na fase de grupos da Liga Europa, ou construir um plantel que vá, de novo, lutar por uma posição além do oitavo lugar. O clube tem de situar qual o investimento que está disposto a fazer para podermos ser competitivos", analisou.

Sobre esse grupo de trabalho para 2018/19, o presidente do clube confirmou que o defesa-central Marcelo já tem acertada a ida para o Sporting, negou que tenha sido feito negócio com o Sporting de Braga para a venda de João Novais e confirmou que o médio Pelé tem sido muito cobiçado.

Precisamente Pelé foi distinguido na gala do clube como melhor jogador da época, enquanto o galardão de atleta revelação foi entregue ao defesa Nélson Monte. Miguel Cardoso venceu o prémio de treinador do ano.