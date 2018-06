Presidente do PS diz que presença multinacional de Portugal é motivo de orgulho

O presidente do PS, Carlos César, considerou este domingo que as comemorações do Dia de Portugal nos Açores e nos Estados Unidos são uma prova da presença multinacional do país, que deve orgulhar os portugueses.

“Portugal é um país com uma história muito intensa, com uma presença multinacional, com uma credibilidade hoje não só no espaço europeu, como nas áreas onde intervém em missões internacionais, envolvendo em especial as nossas Forças Armadas. Temos muitas razões para termos orgulho em ser portugueses”, afirmou.

Carlos César falava, em declarações aos jornalistas, à margem das comemorações do 10 de Junho, que este ano se dividiu entre Ponta Delgada, nos Açores, Boston e Providence, nos Estados Unidos.

“Creio que estas comemorações aqui em Ponta Delgada e de modo continuado nos Estados Unidos demonstram que o nosso país vai sempre muito para além daquilo com que às vezes nos confinamos no debate político do quotidiano”, salientou.

Questionado sobre as palavras do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia, o presidente do PS disse que se tratou de “um discurso próprio do Dia de Portugal”, que exaltou aos valores “mais perenes e mais essenciais” para o país, e que fez “um apelo à unidade dos portugueses, à sua confiança no presente e no futuro, ao seu envolvimento e à sua participação nas tarefas nacionais”.

Natural de Ponta Delgada, o antigo presidente do executivo açoriano e atual líder da bancada parlamentar do PS, destacou também o “acréscimo e contributo que os Açores dão para a afirmação da portugalidade no mundo”.