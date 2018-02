Presidente do parlamento dos Açores reuniu-se com líder do Comité das Regiões

A deputada açoriana Ana Luís, que preside ao parlamento regional e que é também presidente da Conferência das Assembleia Legislativas da União Europeia (CALRE), reuniu-se hoje, em Bruxelas, com o presidente do Comité das Regiões Europeu, Heinz Lambertz.

Uma nota informativa divulgada pela Assembleia Legislativa dos Açores adianta que, neste primeiro encontro com o presidente do Comité das Regiões Europeu, Ana Luís apresentou as principais prioridades que pretende desenvolver no seu mandato, bem como o seu desejo em "fortalecer a colaboração e estreitar as relações" entre a Conferência e o Comité.

A presidente da CALRE congratulou-se, por outro lado, com a participação do Comité das Regiões Europeu no recém-criado grupo de trabalho da Comissão Europeia sobre subsidiariedade e proporcionalidade, e reiterou o interesse da CALRE pelos seus trabalhos e atividades, apresentando algumas "soluções" no sentido de desenvolver um canal de comunicação entre ambos.

A importância da Política de Coesão, nas suas múltiplas dimensões, para o desenvolvimento harmonioso das regiões da União Europeia, foi outro aspeto defendido por Ana Luís, que destacou a multiplicidade das características das regiões que integram a CALRE, como as ultraperiféricas, e reforçou que é esta diversidade que "enriquece e fortalece a Europa".

Ana Luís, 41 anos de idade, economista, natural da ilha do Faial, preside, pelo segundo mandato consecutivo, à Assembleia Legislativa dos Açores, assumindo desde o dia 24 de janeiro o cargo de presidente da CALRE, em substituição do espanhol Juan Pablo Duran, presidente do parlamento da Andaluzia.