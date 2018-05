Presidente do parlamento dos Açores quer motivar jovens para futuro da região

"O processo autonómico não é estanque, mas sim dinâmico, e temos que ser capazes de motivar todos os açorianos, em especial os nossos jovens, para que se revejam neste projeto maior que é o futuro dos Açores, que nele participem ativamente e que se orgulhem dele fazer parte", declarou Ana Luís.

A presidente do parlamento dos Açores, que falava na Madalena, no Dia da Região Autónoma dos Açores, disse ser "fundamental" explorar "todas as potencialidades" do Estatuto Político-Administrativo vigente, ao mesmo tempo que "é igualmente importante" aprofundar o "caminho autonómico".

Nesta legislatura, prosseguiu Ana Luís, há três "grandes áreas de trabalho" em curso: uma sobre a abstenção eleitoral no arquipélago; uma abarcando uma comissão para a reforma da autonomia; e uma terceira incluindo um grupo de trabalho para a revisão do regimento da ALRAA.

A responsável destacou ainda a açorianidade como elemento "vivido de nove formas distintas", nas ilhas da região, e, sabendo que há diferenças, estas "complementam" os açorianos e "engrandecem" a região.

"Celebrar o Dia dos Açores é o momento de elevar e enaltecer a coragem e a perseverança de todas as açorianas e açorianos, os que hoje festejam connosco e os que, infelizmente, já não estão entre nós, mas que também muito contribuíram para o que somos hoje", acrescentou.

O Dia da Região Autónoma dos Açores foi instituído pela Assembleia Legislativa em 1980.

A data, feriado regional, celebra a "afirmação da identidade dos açorianos, da sua filosofia de vida e da sua unidade regional", consideradas "base e justificação da autonomia política que lhes foi reconhecida e que orgulhosamente exercitam", salienta o Governo dos Açores.

Este ano são distinguidas 38 personalidades e instituições que se destacaram em várias áreas.