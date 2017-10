Presidente do parlamento dos Açores expressa “profundo pesar”

“A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores expressa o seu profundo pesar e as mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos das vítimas dos trágicos incêndios que assolaram o centro e norte do país”, lê-se numa mensagem disponibilizada no sítio na Internet do parlamento açoriano.

Ana Luís manifesta ainda a sua solidariedade, “neste momento de dor e de consternação”, dirigindo, também, “uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que, com coragem e com verdadeiro espírito de abnegação, combatem e prestam apoio aos sinistrados”.

Os trabalhos do plenário de outubro do parlamento dos Açores, que deveriam começar hoje de manhã, foram adiados para quarta-feira, com início às 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa) devido ao luto nacional.

Segundo a Assembleia Legislativa, com sede na Horta, ilha do Faial, os trabalhos vão começar "com a leitura de um voto de pesar, subscrito por todos os grupos e representações parlamentares, seguido de um minuto de silêncio" pelas vítimas dos incêndios.