Presidente do parlamento dos Açores diz que 2017 foi ano de "retoma económica"

"Felizmente, o ano que passou fica marcado pela retoma económica, acompanhada pelos correspondentes ajustamentos sociais, o que nos deve impelir a querer fazer mais e a ter uma participação cada vez mais ativa", sustentou Ana Luís, presidente da ALRAA.

Para a presidente do parlamento açoriano, os locais devem "continuar a acreditar no potencial" dos "nove pedaços de terra que, com as suas diferenças e similitudes, contribuem para o engrandecimento do nome dos Açores".

"Vivemos numa época caracterizada pelos acelerados progressos da ciência e da tecnologia. No entanto, não devemos aceitar que os desafios da sociedade estejam apenas dependentes da evolução das ferramentas tecnológicas. Devemos, antes, entender que o verdadeiro desafio passa pelo diálogo entre as pessoas e que são os laços afetivos que cultivamos que contribuem para aprendermos a partilhar, a proteger os mais fragilizados, a honrar os mais velhos e a preservar e respeitar o bem comum", concretiza Ana Luís.