Presidente do município de Lagoa homenageia grupo de cantares

A presidente da Câmara Municipal da Lagoa homenageou o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz no âmbito do seu 20.º aniversário com uma salva de prata, no Convento dos Franciscanos, no concelho.



Cristina Decq Mota reconheceu o trabalho desenvolvido pelo grupo em nome da cultura do concelho, tendo evocado os seus fundadores e salvaguardado que este é um motivo de orgulho. "Se tudo começou numa brincadeira, hoje assistimos a um grande nível de profissionalismo. É um grupo que se tem vindo a afirmar", disse a autarca.