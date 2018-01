Presidente do Governo dos Açores inicia terça-feira visita oficial à Madeira

De acordo com uma nota divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), órgão de informação do executivo, esta deslocação oficial surge a convite de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, que visitou os Açores há precisamente dois anos. Vasco Cordeiro far-se-á acompanhar nesta visita pelo vice-presidente do Governo, Sérgio Ávila, pelo secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, pelo secretário regional da Saúde, Rui Luís, e pelo secretário regional adjunto da Presidência para as Relações Externas, Rui Bettencourt. A comitiva açoriana inclui também, a convite de Vasco Cordeiro, diversos parceiros sociais regionais ligados à componente empresarial e aos setores produtivos, como é o caso da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, da Federação Agrícola dos Açores e da Federação das Pescas dos Açores. Por altura da visita de Miguel Albuquerque aos Açores, em janeiro de 2016, foram assinados dez protocolos de cooperação entre as duas regiões, em áreas como o artesanato, a saúde, a proteção civil, a construção civil, os transportes e os assuntos europeus, entre outras. "Estes protocolos visaram fomentar a cooperação de entidades públicas e privadas de ambas as regiões autónomas, com o objetivo de incrementar as trocas comerciais, económicas e colaboração a diversos níveis", adianta a nota divulgada pelo GACS. Tal como aconteceu na visita de Miguel Albuquerque aos Açores, a visita de Vasco Cordeiro à Madeira terminará com a assinatura de uma declaração conjunta, subscrita pelos presidentes das duas regiões autónomas, e de protocolos de cooperação, com vista a aproximar as relações entre os dois arquipélagos.