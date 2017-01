Presidente do Governo dos Açores e dois secretários no funeral de Mário Soares

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, e os secretários regionais da Educação e Cultura, Avelino Meneses, e adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, vão estar presentes nas cerimónias fúnebres de Mário Soares, foi hoje anunciado.



Segundo fonte da presidência do executivo açoriano, Vasco Cordeiro parte hoje para Lisboa, onde vai marcar presença no Mosteiro dos Jerónimos, e na terça-feira no funeral do ex-Presidente da República Mário Soares.

Já a delegação do PS/Açores é constituída pelo vice-presidente, André Bradford, e ainda Francisco César, Bárbara Chaves, Mónica Oliveira e Ricardo Barros.

Mário Soares morreu no sábado, em Lisboa, e o Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e quarta-feira.

O corpo do antigo Presidente da República vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13:00 de hoje.

O funeral de Estado, o primeiro desde o 25 de Abril, realiza-se a partir das 15:30 de terça-feira, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, e contará com as presenças dos Presidentes do Brasil e de Cabo Verde, além de outras personalidades internacionais, como o presidente do Parlamento Europeu.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.