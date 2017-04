Presidente do Governo destaca compromisso com ciência que recupera imagem dos Açores

O presidente do Governo Regional dos Açores destacou hoje a cimeira sobre o Centro Internacional de Investigação para o Atlântico como "um compromisso com a ciência e o conhecimento" que recupera a imagem do arquipélago.



Vasco Cordeiro falava, na ilha Terceira, na cimeira "Atlantic Interactions" (Interações para o Atlântico), que visa preparar a criação do Atlantic International Research Center (AIR Center) dos Açores, direcionado para a investigação sobre o Atlântico nas áreas dos oceanos, das alterações climáticas, do espaço, da atmosfera, das energias renováveis e do processamento de dados.

O presidente do Governo açoriano evocou "o simbolismo" do encontro, que reúne governantes, empresários, cientistas e académicos de mais de 20 países, ao recuperar a "boa imagem" do arquipélago, depois da "má imagem" gerada pela cimeira das Lajes, também na Terceira, em 2003, que ficou conhecida como a "cimeira da guerra", por se ter realizado quatro dias antes da invasão do Iraque pelos Estados Unidos.

Na sua intervenção, Vasco Cordeiro realçou a cimeira de hoje como "um compromisso com a ciência e o conhecimento" e "a ambição das pessoas baseada na cooperação", para "não só aumentar o conhecimento, mas para trabalhar num futuro melhor".

O encontro internacional "Atlantic Interactions", que começou na quinta-feira com uma série de 'workshops', termina hoje, após várias rondas de debates entre representantes de governos, empresas e instituições científicas e académicas.