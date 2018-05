Presidente do Governo da Madeira participa na Cimeira da Macaronésia nos Açores

O presidente do Governo Regional da Madeira vai marcar presença na Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia (CAM) que vai decorrer em São Miguel, no Açores, nos dias 01 e 02 de junho, anunciou esta quarta-feira o seu gabinete.

A cooperação entre os quatro arquipélagos da Macaronésia (Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde) é o principal objetivo deste encontro que teve a sua primeira edição em 2010, na ilha cabo-verdiana de São Vicente.

O programa prevê intervenções políticas e a cerimónia de passagem da presidência da cimeira para os Açores, enquanto na conclusão será apresentada uma declaração conjunta aprovada pelos representantes dos diferentes arquipélagos.

Nessa declaração, as partes assumem o compromisso de “fomentar e concretizar parcerias de desenvolvimento nas seguintes áreas estratégicas: Economia do Mar; Promoção do Comércio, Turismo e Investimento; Alterações Climáticas e Prevenção de Riscos; Juventude e Cultura; e Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I)”, adianta a informação da presidência do executivo madeirense chefiado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

O comunicado menciona ainda que vai ser aprovado um documento prévio para a candidatura de um projeto de cooperação a financiamento do PO-MAC (Programa Operacional Madeira-Açores-Canárias), denominado “Integra””.

Este projeto visa “obter o apoio à cooperação entre estes quatro arquipélagos, assim como apoiar a coordenação e o acompanhamento das áreas estratégicas definidas, e pretende ainda contribuir para melhorar a competitividade das empresas dentro deste espaço de cooperação”, adianta o documento.

No programa da cimeira estão ainda previstas visitas técnicas a empresas de diversos setores, além de um momento cultural no Parque Terra Nostra para “estreitar as relações entre os músicos de cordofones dos quatro arquipélagos, entre os quais Roberto Moritz, em representação da Região Autónoma da Madeira”.