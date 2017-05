Presidente do Benfica Águia ilibado do crime de tráfico de droga, é manchete da edição de hoje do Açoriano Oriental Tribunal de Ponta Delgada decidiu não pronunciar Mariano Paiva Vieira pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes. A julgamento vão cinco arguidos, sendo dois filhos do presidente do Benfica Águia



Baleação em São Miguel é tema de documentário de uma televisão nacional holandesa com testemunhos de antigos baleeiros; Região com menos entrada e saída de bens; Programa de voluntariado suspenso; Lançado hoje ‘Um perigoso leitor de jornais’; e Benfica conquista 26.ª Taça de Portugal, são outros títulos