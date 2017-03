"Presidente do Benfica Águia acusado de trafico de droga" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o dirigente desportivo foi ainda acusado, em coautoria com outros arguidos, de associação criminosa e falsificação de documentos.



A manchete fotográfica titula "Monsenhor Weber Machado põe irmandade de padres em tribunal". "Apostador de São Miguel ganhou 1 milhão no Euromilhões", "Liderança do PCP/Açores entregue a Vítor Silva", "Eficácia coloca Rabo de Peixe na liderança do CFA" e "Bispo de Fall River preside às Festas do Santo Cristo" são os outros títulos de primeira página do Açoriano Oriental.