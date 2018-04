Presidente do Arsenal aponta Arteta como bom sucessor de Wenger

O presidente do Arsenal, Ivan Gazidis, disse esta terça-feira acreditar que Mikel Arteta, atual treinador adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, será um bom sucessor de Arsène Wenger, informou hoje a SkySports.

Arteta jogou no Arsenal durante cinco temporadas, tendo terminado a sua carreira como jogador profissional em 2016 e na época seguinte assumiu o papel de adjunto de Guardiola no City, clube que se sagrou campeão inglês esta temporada.

Gazidis está confiante que o espanhol tem as credenciais necessárias para liderar o Arsenal, apesar da falta de experiência.

Luis Enrique, antigo treinador do FC Barcelona e atualmente sem clube, é outro dos nomes apontados para substituir Wenger no banco do Arsenal.

O técnico francês, de 68 anos, anunciou a semana passada que vai deixar o Arsenal no final da temporada, depois de um período de 22 anos a treinar o clube inglês, ao serviço do qual conquistou três campeonatos e sete Taças de Inglaterra.