Presidente da TAP viaja a bordo do avião que transporta Francisco

O presidente da TAP, Fernando Pinto, viajou a bordo do avião Airbus A320, batizado de Grão Vasco, que transportará o papa Francisco de regresso a Roma, disse à Lusa fonte da Transportadora Aérea Portuguesa.



Segundo a mesma fonte, o comandante da aeronave foi Nuno Duque, chefe da frota de aviões A320 da TAP.

A tripulação foi composta por 10 elementos, dos quais três pilotos.

Durante a viagem para Roma, o presidente da TAP ofereceu alguns presentes ao papa Francisco, nomeadamente um azulejo com o santuário de Fátima pintado à mão, da fábrica Viúva Lamego.

Além desta oferenda, Fernando Pinto presenteou Francisco com uma maqueta de um avião Embraer 195, semelhante às quatro novas aeronaves que a TAP vai receber em breve.

Um dos novos Embraer 195 será, segundo a TAP, batizado com o nome Fátima, para assinalar a comemoração do Centenário das Aparições e a visita do papa Francisco a Portugal, durante a qual canonizou os pastorinhos Francisco e Jacinta.