Presidente da SATA destaca que renovação da frota é "investimento estratégico"

O presidente do conselho de administração da SATA sublinhou hoje o "investimento importante e estratégico" em curso na companhia aérea, com a renovação da frota A310 por A321 NEO, até 2019, escudando-se, novamente, a adiantar valores



"Nós, neste momento, desenhamos um plano operacional em 2016, que este ano de 2017 vamos implementar, e passa por renovar a nossa frota A 310, com aviões A 321 NEO. Nós vamos já receber o primeiro ainda este ano e, depois, vai ser um processo de renovação constante da frota 310 até que, em 2019, teremos quatro novos 321 NEO”, disse Paulo Menezes.

No entanto, o presidente do conselho de administração da SATA, que falava à agência Lusa à margem de uma palestra sobre os 70 anos da companhia aérea, no 'Portugal Air Summit', que decorre no Aeródromo de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, escusou-se a revelar o investimento que vai ser efetuado, apenas sublinhando que se trata de um investimento “importante e estratégico”.

“Nós fazemos 'leasings' operacionais, estamos a falar de um investimento importante, um investimento estratégico”, declarou.

Com estes novos equipamentos, Paulo Menezes assegura que a SATA vai conseguir desenvolver “uma operação mais eficiente, mais eficaz, mais fiável e mais económica”.

“O ano de 2016 foi de viragem, de retoma da nossa empresa e este caminho de progresso faz-nos acreditar que o futuro é risonho”, acrescentou.