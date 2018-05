Presidente da República vai ser distinguido pelo município de Ponta Delgada

O Presidente da República vai ser distinguido com a Chave de Honra do Município de Ponta Delgada, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, na sequência de uma deliberação unânime do executivo camarário do maior concelho dos Açores.

“Por esta sua opção de celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades em Ponta Delgada, o Presidente da República desenvolve uma ação meritória relacionada com o município e com Portugal”, declarou o autarca à agência Lusa.

A Chave de Honra do Município de Ponta Delgada destina-se a galardoar titulares de órgãos de soberania, nacionais e estrangeiros, bem como personalidades de "reconhecida projeção e prestígio" que tenham desenvolvido ou desenvolvam “ação meritória relacionada com o município ou que a ele se desloquem em visita de interesse relevante”.

José Manuel Bolieiro considerou este um “marco histórico” para Ponta Delgada e para os Açores ao qual “não poderiam ficar indiferentes os órgãos municipais”, uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa revela também, desta forma, uma “opção descentralizadora” que "distingue para além do município e o arquipélago a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá".

Para o presidente da autarquia não se poderia deixar de “sinalizar o reconhecimento” pela opção do mais alto magistrado da nação com a atribuição do mais importante galardão de Ponta Delgada".

Em outubro de 2017, o Presidente da República anunciou na ilha de Santa Maria, nos Açores, na sequência de uma deslocação oficial, que o 10 de junho seria assinalado nos Açores, prosseguindo depois junto das comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América.

O chefe de Estado afirmou, na altura, que este é um momento de "reencontro que atravessa o Atlântico entre Portugal e os Estados Unidos da América, que culminará no Dia de Portugal celebrado nos Açores, e depois junto das comunidades portuguesas - leia-se, sobretudo açorianas - nos Estados Unidos da América".

José Manuel Bolieiro referiu que Marcelo Rebelo de Sousa quer também desta forma “afirmar o domínio territorial de Portugal com a sua projeção atlântica e através das ilhas atlânticas”, por via do mar, bem como assinalar sua projeção estratégica e entre a Europa e a América.

Também o antigo Presidente da República Cavaco Silva recebeu a Chave de Honra do Município de Ponta Delgada a 09 de Outubro de 2007, no âmbito de uma visita que efetuou aos Açores.