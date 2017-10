Presidente da República recebe primeiro-ministro hoje pelas 17h00

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber hoje o primeiro-ministro, António Costa, pelas 17h00 (hora dos Açores), no Palácio de Belém, em reunião semanal, que já estava prevista, disse à Lusa fonte da Presidência da República.





Esta reunião semanal, que estava previamente marcada e que se mantém, acontecerá depois de Constança Urbano de Sousa ter pedido a demissão do cargo de ministra da Administração Interna, que foi aceite pelo primeiro-ministro.

O encontro semanal do primeiro-ministro com o Presidente da República tinha sido agendado para hoje e não para quinta-feira porque nesse dia António Costa estará em Bruxelas, para a reunião do Conselho Europeu, e porque estava prevista uma visita a Portugal da presidente da Suíça - cancelada devido ao luto nacional.