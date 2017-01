Presidente da República lamenta morte de portugueses em acidente em França

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte de quatro portugueses num acidente rodoviário em França, expressando "sentidas condolências" às respetivas famílias.



“O Presidente da República manifesta o seu profundo pesar pela morte dos quatro cidadãos de nacionalidade portuguesa, esta madrugada num acidente de viação em França”, lê-se numa mensagem disponibilizada no sítio da Internet da Presidência.

A mensagem refere ainda que Marcelo Rebelo de Sousa “acompanha o evoluir da situação clínica de todos os feridos, em especial daqueles que se encontram em situação mais grave, a quem deseja a rápida recuperação”.

Quatro portugueses morreram hoje às 04:30 locais (menos uma hora em Lisboa) num acidente de autocarro numa estrada no centro de França, registando-se ainda três feridos graves e 25 ligeiros.

Os passageiros eram emigrantes e pessoas de férias que regressavam à Suíça depois de terem estado em Portugal em visita às famílias.

Entre os acidentados está um grupo de 13 pessoas do concelho de Penafiel, distrito do Porto, sendo as restantes de localidades do concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.

O despiste do autocarro teve lugar esta madrugada, a 230 quilómetros de Genebra, segundo a Secretaria de Estado das Comunidades, na Estrada Nacional 79, direção Mâcon-Moulins, num troço da RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico), conhecida por ser uma estrada perigosa.