Presidente da República já decidiu assistir à final do próximo ano

O Presidente da República lamentou hoje não poder marcar presença mais vezes no Estoril Open e prometeu voltar no próximo ano ao Clube de Ténis do Estoril para ver a final.



“Venho sempre e tenho pena de não poder vir mais vezes. Para o ano, já decidi, venho à final. Já é o segundo ano em que perco a final e não pode ser”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, à chegada ao Estoril Open. Sobre as expectativas relativas às prestações dos portugueses ainda em competição, o Chefe de Estado assumiu que será difícil que Frederico Silva e Pedro Sousa cheguem longe no único torneio ATP português. “Vamos ver o que resta, mas é difícil, porque, de facto, é um naipe muito bom de estrangeiros, a lutarem pela subida, muito jovens. Tanto pode correr bem como mal, no ténis é muito aleatório”, sublinhou. O Presidente da República foi recebido por uma comitiva, que incluía o diretor do torneio, João Zilhão, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, e o tenista Gastão Elias, que ofereceu uma das suas raquetes ao Chefe de Estado. “[A raquete é] Leve, leve. Faz-me umas saudades. Comecei ainda com umas de madeira que eram muito pesadas”, recordou, enquanto segurava na mão a raquete oferecida pelo número dois nacional. Marcelo, que já não joga ténis há 16 anos, poderá dar a sua nova raquete a um dos netos. “Ele [o neto] joga ténis, não joga excecionalmente bem. Quem joga melhor é a minha segunda neta, a Teresa. Mas o Francisco também”, revelou. A terceira edição do Millennium Estoril Open decorre até domingo, nos ‘courts’ de terra batida do Clube de Ténis do Estoril.