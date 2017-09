Presidente da República hoje em Málaga para conhecer missão da FAP na Frontex

O Comandante Supremo das Forças Armadas, chegará à Base Aérea de Málaga ao início da tarde, acompanhado pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Manuel Rolo, e pelo Comandante Aéreo, tenente-general Joaquim Borrego.

Na base, o Presidente da República assistirá a uma apresentação sobre a missão da Frontex, visitará o Comando da Operação Nacional e embarcará na aeronave destacada C295, que estará configurada para a missão de vigilância, reconhecimento e busca e salvamento marítimos, de acordo com o programa da visita.

A Força Nacional Destacada em Málaga é constituída por 14 militares da Esquadra 502 - "Elefantes" - (mais um oficial de ligação em Madrid), com uma aeronave C295, operando a partir daquela base militar em missões de monitorização do narcotráfico, imigração ilegal, poluição marítima e pesca ilegal no mediterrâneo.

No âmbito da componente de busca e salvamento marítimos, a força portuguesa já participou no resgate, desde o início do ano, de cerca de 700 migrantes, disse à Lusa o porta-voz da FAP. A Força Aérea Portuguesa tem colaborado com a Frontex desde 2007 com um avião P-3 e desde 2011 com uma aeronave C-295 em sucessivas missões.

Entre as várias missões realizadas, destaca-se uma operação no passado dia 28 de maio, em que pela primeira vez na história da Esquadra 502, com a aeronave C295, foi accionado o equipamento das balsas de salvamento (KIT-MA1), que permitiu o resgate bem-sucedido, sem vítimas, de 34 migrantes a bordo de uma embarcação que sofreu uma explosão.