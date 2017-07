Presidente da República deu posse a oito novos secretários de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse a oito novos secretários de Estado, numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa, que oficializou a maior mudança até agora na composição do atual Governo.



Os novos governantes tomaram posse na presença do primeiro-ministro, António Costa, e da maioria dos ministros do XXI Governo, numa cerimónia realizada na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa e de que durou perto de sete minutos.

Tomaram posse os seguintes secretários de Estado: Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel João de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural), Ana Pinho (Habitação).

Esta foi a terceira e maior recomposição do XXI Governo, que está em funções desde 26 de novembro de 2015, e alterou os titulares de sete secretarias de Estado de cinco ministérios, e criando ainda uma nova secretaria de Estado da Habitação, na dependência do ministro do Ambiente.