Presidente da República destaca prudência de Portugal em não "romper laços"

“Porque já vimos séculos em que o centro do mundo, do progresso e da riqueza foi outro e estamos atentos a ver novos séculos, em que o futuro será bem diverso do presente, preferimos aliar à constância da nossa política externa a prudente sabedoria de não quebrar pontes, de não romper laços, de não fechar nunca vias de convergência”, adiantou, dirigindo-se a embaixadores e chefes de missão.

Marcelo Rebelo de Sousa falava após a apresentação de cumprimentos do Corpo Diplomático, no Palácio de Sant’Ana, em Ponta Delgada, onde iniciou hoje as comemorações do Dia de Portugal, que seguem este domingo nos Estados Unidos da América.

O Presidente da República apresentou o caminho do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, como exemplo do “traço identitário” de Portugal.

“Trabalhamos sempre pela paz, pela segurança, pela justiça, pelos direitos humanos, pelo apaziguamento, pelo entendimento, pelo multilateralismo”, salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou a vontade de Portugal “chegar ao milénio mais do que nunca ao serviço da humanidade”, mas com um “insubmisso orgulho nacional”.

“Já vimos, ao longo de quase nove séculos, tantos aparecerem e desaparecerem, emergirem e submergirem, liderarem e serem dominados, que não confundimos as modas de cada instante com o curso da história, nem as aparências de cada hora com a inexorabilidade dos tempos”, salientou.

Segundo o Presidente da República, os Açores, que acolheram este ano as comemorações do 10 de Junho, são um exemplo “antigo e singular” da abertura de Portugal ao mundo.

“A própria personalidade e obra de Onésimo Teotónio de Almeida, símbolo da comemoração do Dia de Portugal deste ano bem retratam a odisseia, mas também a riqueza cultural, telúrica e humana dessa vossa e nossa maneira de ser”, apontou, manifestando a "gratidão" de Portugal a todos os açorianos.