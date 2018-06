Presidente da República desmaia à saída de visita ao Santuário do Bom Jesus

O Presidente da República desmaiou hoje, à saída de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, tendo sido transportado pelos seguranças para um hotel próximo, constatou a agência Lusa no local.

Pelas 13:07 elementos do INEM chegaram ao hotel do Templo com um Veículo Médico de Emergência Rápida (VMER).

O desmaio de Marcelo Rebelo de Sousa ocorreu às 12:48 durante uma visita ao Santuário.

Menos de uma semana depois da formalização da candidatura das Festas de São João de Braga a Património Cultural Imaterial, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto passar hoje o dia na cidade, começando por visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte ao final da manhã.