Presidente da República desloca-se a Madrid em fevereiro para encontro da Cotec

O Presidente da República português desloca-se a Madrid entre 09 e 11 de fevereiro para participar no XI encontro da Cotec Europa, de acordo com um projeto de resolução hoje disponibilizado pela Assembleia da República.



“A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, dar assentimento à deslocação de Sua Excelência o Presidente da República a Madrid, para participar no XI encontro da COTEC Europa, entre os dias 09 e 11 de fevereiro próximo”, lê-se no projeto de resolução.

Todas as deslocações ao estrangeiro do chefe de Estado têm de ter prévio assento do parlamento, de acordo com a Constituição.(Corrige, no primeiro parágrafo, que o projeto de resolução não foi votado hoje pela Assembleia da República)

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Madrid logo no início do seu mandato, quando escolheu o Vaticano e Espanha como destinos da sua primeira deslocação oficial, que se realizou a 17 de março.

Esta será a 21.ª deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao estrangeiro desde que iniciou o seu mandato, em 09 de março do ano passado.

Até hoje, realizou 20 deslocações ao estrangeiro, três das quais visitas de Estado, a primeira em maio, a Moçambique, e as outras em outubro, à Suíça e a Cuba - onde teve um encontro com o líder histórico cubano Fidel Castro, entretanto falecido.

Destacam-se ainda as inéditas comemorações do 10 de Junho em Paris com os portugueses residentes em França, juntamente com o primeiro-ministro, e a deslocação ao Brasil em agosto para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

As suas saídas do país foram quase todas de curta duração, para encontros institucionais ou cimeiras, e a maioria a capitais de países europeus: Vaticano, Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido. O chefe de Estado esteve também no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, e foi recebido em Casablanca pelo rei de Marrocos.

Deslocou-se duas vezes às Nações Unidas, em Nova Iorque, a primeira em campanha pela candidatura de António Guterres a secretário-geral desta organização, e a segunda, hoje, para ver o seu amigo de longa data e antigo primeiro-ministro prestar juramento antes de iniciar funções em 01 de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa viajou ainda três vezes para assistir a jogos do Euro 2016, em França, incluindo a final, que Portugal venceu.