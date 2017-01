Presidente da República condena "bárbaro ataque" contra mesquita no Canadá

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou o "bárbaro ataque" contra uma mesquita no Quebeque, Canadá, que causou seis mortos.



“Condeno veementemente este bárbaro ataque que vitimizou inocentes pertencentes a uma comunidade religiosa específica, num momento em que se encontravam num local de culto e de oração", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem de condolências que enviou ao governador-geral do Canadá, David Johnston.

Na mensagem colocada no ‘site’ da Presidência, o chefe de Estado português transmitiu ao governador, "em nome do povo português", "toda a solidariedade para com o povo canadiano e para com as famílias das vítimas" e as "mais sentidas condolências e profundo pesar.”

Também o Governo português já repudiou o ataque, defendendo a luta contra “todas as formas de terrorismo” porque “todos os atentados são condenáveis”.

Seis pessoas morreram e outras oito ficaram feridas num ataque contra uma mesquita no Quebeque, perpetrado ao início da noite de domingo por dois homens encapuzados, que dispararam contra os fiéis. Dois suspeitos foram detidos após o ataque.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e o primeiro-ministro da província do Quebeque, Philippe Couillard, já condenaram o ataque, que classificaram como terrorista.

Justin Trudeau afirmou no domingo que o Canadá "vai receber" os refugiados rejeitados pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Numa mensagem na rede social Twitter, Trudeau escreveu: "Para aqueles que fogem de perseguições, terrorismo e guerra, os canadianos vão receber-vos, independentemente da vossa fé. A diversidade é a nossa força #BemVindosaoCanadá".

Depois de ser eleito, no final de 2015, o primeiro-ministro canadiano supervisionou a chegada de mais de 39 mil refugiados sírios.