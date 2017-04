Presidente da FPF manteve reuniões com Sporting, FC Porto e Santa Clara

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, manteve hoje reuniões separadas com dirigentes do Sporting, do FC Porto e do Santa Clara, disse à agência Lusa fonte do organism



A convite de Fernando Gomes, por se tratar de clubes das competições profissionais, esteve também presente nestes encontros o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença. Segundo a mesma fonte, as reuniões realizadas na Cidade do Futebol, em Oeiras, foram solicitadas pelos clubes e agendadas na semana de 17 de abril. O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, falou após o encontro, afirmando que abordou variados assuntos, nomeadamente violência associada ao futebol, e manifestou o desejo do regresso dos processos sumaríssimos em matéria disciplinar, para corrigir erros grosseiros de arbitragem. O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, representou o clube na reunião com Fernando Gomes e Pedro Proença.