Presidente da Comissão Europeia recebeu cartão de sócio da Académica

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, recebeu o cartão de sócio da Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, poucas horas depois de ter sido distinguido com um doutoramento 'honoris causa' pela Universidade de Coimbra.





Após o almoço oficial, Jean-Claude Juncker efetuou uma rápida visita pela sede da Associação Académica de Coimbra, na qual descerrou uma placa alusiva aos 130 anos desta instituição estudantil, que se completam na sexta-feira.

"Tributo à AAC pelos seus 130 anos dedicados à causa estudantil por ocasião da visita do presidente da Comissão Europeia", pode ler-se na inscrição colocada junto à porta principal do edifício.

Já nos jardins da Associação Académica, o presidente da Comissão Europeia recebeu uma camisola da Académica com o seu nome e o cartão de sócio das mãos do presidente do clube, Pedro Roxo.

"Somos do mesmo clube", disse o primeiro-ministro, António Costa, que acompanhou a visita de Jean-Claude Juncker e que também recebeu uma camisola dos "estudantes".

A comitiva seguiu depois para o debate "Futuro da Europa - Que Europa queremos?", no Teatro Académico Gil Vicente.

"Este encontro foi muito importante porque mostra a dimensão mundial e o prestígio da Académica a nível internacional", disse à agência Lusa o presidente da Académica, Pedro Roxo.

Para o dirigente, ter como sócio "alguém com o carisma e o prestígio do presidente da Comissão Europeia é muito importante e um orgulho".

"Mais do que um clube, a Académica é uma causa internacional", sublinhou.