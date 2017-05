Presidente de São Tomé convida Marcelo a visitar o país

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, convidou o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, para "dar um salto, logo que possível", ao país africano, destacando as boas relações entre os dois países.



“Quero aproveitar para o convidar para que, logo que possível, dê um salto às terras, às minhas terras, que também foram as suas, dê esse prazer a São Tomé e Príncipe", disse Evaristo Carvalho no final de uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, hoje em Lisboa.

"São Tomé e Príncipe aprecia muito bem a sua magistratura, a sua contribuição para que Portugal e os portugueses se sintam felizes", disse o chefe de Estado africano, acrescentando: "Pode contar com a minha disponibilidade para fortalecer cada vez mais as relações de amizade entre os dois países".