Presépio figurativo da Achadinha mostra-se ao público esta sexta-feira

A Junta de Freguesia da Achadinha vai inaugurar, esta sexta-feira, pelas 14h00, o seu presépio figurativo no salão paroquial daquele freguesia do concelho do Nordeste.

O presépio vai mostrar-se ao público com mais representações de casas, locais e monumentos daquela localidade, e vai também exibir a nova coleção de imagens de barro que foram adquiridas por aquela Junta de Freguesia à Oficina-Museu das Capelas

O presépio estará patente ao público até 28 de janeiro e, em dezembro, pode ser visitado entre as 13h00 e as 18h00, de segunda a sexta-feira. Já nos sábados, domingos e feriados vai poder ser admirado entre as 13h00 e as 19h00.



No mês de janeiro, o horário altera-se ligeiramente, estando o salão paroquial da Achadinha aberto de segunda e sexta-feira, das 13h00 às 16:00 horas, e aos sábados, domingos e feriados, entre as 13h00 e 18h00.

O presépio figurativo foi uma iniciativa que partiu de José Pacheco Medeiros e do atual presidente de Junta, António José Cabral de Medeiros, e vai já no seu quarto ano de concretização.

No ano passado, cerca de 3000 pessoas admiraram o presépio e o objetivo é ver esse número ampliado durante a presente quadra natalícia, informa a Junta de Freguesia da Achadinha, em nota de imprensa enviada a este jornal.