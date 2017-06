Prémios ao abate de bovinos em atraso começam a ser pagos hoje

O Governo dos Açores vai pagar, a partir desta quita-feira, o prémio ao abate de bovinos, que estava em atraso, no valor global de 107 mil euros.



Uma nota do executivo açoriano adianta que este pagamento, referente a 632 bovinos abatidos, abrange um total 153 produtores de carne dispersos pelas ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge e Terceira.

Santa Maria é a ilha com maior número de produtores, 133, com pagamentos do prémio ao abate de bovinos em atraso (600 animais).