Preços na produção industrial subiram 3,1% de 2016 para 2017 na zona euro

Já em dezembro último os preços na produção industrial subiram 2,2% na zona euro e 2,4% na UE, em termos homólogos, enquanto na variação em cadeia (face a novembro) o aumento foi, respetivamente, de 0,2% e 0,1%.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, na comparação homóloga não foram registadas quaisquer quebras e as subidas mais fortes no indicador observaram-se na Bélgica (5,3%), na Bulgária (5,1%), no Reino Unido (4,2%), na Lituânia (3,8%) e na Irlanda (3,6%).

Já na variação em cadeia, as maiores subidas foram observadas na Suécia (1,2%), na Irlanda (0,7%), na Eslováquia (0,6%) e na Finlândia (0,5%), tendo os principais recuos sido registados na Dinamarca (-1,0%), na Lituânia (-0,6%), na Estónia e Roménia (-0,3% cada).

Em Portugal, os preços na produção industrial subiram, em dezembro, 2,1% na variação homóloga e 0,1% face a novembro.