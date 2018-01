Preço máximo de venda de combustíveis atualizado nos Açores

As recentes alterações das cotações de referência dos produtos petrolíferos registadas nos mercados internacionais vão levar a uma atualização do preço máximo de venda de combustíveis na Região Autónoma dos Açores.

De acordo com nota do Gacs, esta atualização consiste na descida de um cêntimo por litro no preço máximo da gasolina de 95 octanas e na subida de dois cêntimos por quilo no preço do gás.

Assim, a gasolina de 95 octanas passa a custar 1,44 euros por litro e o gás butano passa a custar 1,46 euros por quilo.



Os novos preços entram em vigor às 00h00 de quinta-feira.