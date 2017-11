Preço dos combustíveis nos Açores aumenta dois cêntimos por litro

O preço dos combustíveis nos Açores vai aumentar dois cêntimos a partir das 00:00 de sexta-feira, anunciou esta quinta-feira o Governo Regional, justificando a atualização com as “alterações das cotações de referência dos produtos petrolíferos” nos mercados internacionais.

“Esta atualização consiste na subida de dois cêntimos por litro no preço máximo da gasolina de 95 octanas, do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas”, refere uma nota de imprensa do executivo açoriano.

Assim, a gasolina de 95 octanas passa a custar 1,42 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário passa a custar 1,20 euros por litro.

Quanto ao gasóleo consumido na agricultura, o seu preço será de 0,70 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo consumido nas pescas de 0,50 euros por litro.