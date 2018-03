Prazo para inscrições aos 'maiores de 23' alargado até 23 de março

As inscrições, pode ler-se no sítio online da UAc, realizam-se unicamente por via eletrónica, mediante o prenchimento do formulário disponível.

Os exames de acesso aos maiores de 23 anos são, como o próprio nome indica, provas especialmente adequadas e destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior de todos aqueles que tenham completado 23 anos até ao dia 31 de dezembro do ano que as antecede.