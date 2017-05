Prazo médio de pagamentos da administração regional reduziu 35 dias em 2017

O prazo médio de pagamento a fornecedores por parte da administração direta da Região, ou seja, dos departamentos do Governo dos Açores, foi no final de março, de acordo com a informação divulgada pelo Ministério das Finanças através da Direção Geral do Orçamento, de apenas 13 dias.





Ao nível de toda a administração pública regional, de acordo com a mesma fonte, o prazo médio de pagamento baixou em 35 dias no primeiro trimestre de 2017, por comparação com igual período do ano passado, refere nota publicada no Gacs.



Esta redução traduz uma diminuição de 24,3 por cento no prazo médio de pagamentos por parte da administração pública regional, situando-se em 109 dias. Esta nova diminuição, que se verifica também por comparação com o trimestre anterior em 8,4 por cento, dá cumprimento aos objetivos determinados pelo Governo dos Açores em relação aos prazos de liquidação dos compromissos da administração pública.



A significativa redução do prazo médio de pagamento a fornecedores constitui mais um contributo direto para a economia açoriana, resultante da política de rigor financeiro alcançada na Região.