Praiense perde em Faro e falha a subida direta à II Liga

O Praiense falhou o grande objetivo de subir, de forma direta, à II Liga de futebol depois de perder esta tarde em Faro por 3-1, com o Farense, em partida da 14.ª e última jornada da Zona Sul do Campeonato de Portugal



Ainda assim, a formação da Praia da Vitória vai disputar o play-off de subida com o 17.º classificado da II Liga, tendo ainda mais duas oportunidades para conseguir o feito histórico de subir às competições profissionais de futebol.

Em Faro, a precisar de no mínimo empatar, o Praiense averbou a segunda derrota consecutiva, ao perder com o Farense por 3-1.

Nuno Silva (17 minutos), Tavinho (29') e André Vieira (32') apontaram os golos dos algarvios que terminaram em quarto lugar, tendo o golo de honra do Praiense sido apontado pelo inevitável Filipe Andrade (57').

O Praiense terminou em segundo com 24 pontos e perdeu o primeiro lugar para o Real que recebeu e venceu o Sacavanense por 2-1, acabando a equipa de Queluz por chegar ao primeiro lugar com 25 pontos, festejando desta forma a subida à II Liga na próxima temporada.

O Fátima empatou 1-1 na receção ao Louletano e terminou a prova em terceiro lugar.

No outro encontro da jornada, Torreense e Operário não foram além do nulo inicial.

O Real foi o vencedor da Zona Sul do Campeonato de Portugal e garantiu a subida à II Liga, indo agora discutir o título de campeão do Campeonato de Portugal com o vencvedor da Zona Norte.

Já o Praiense vai disputar o play-off com o 17.ª classificado da II Liga, estando a primeira mão agendada para a Praia da Vitória no próximo dia 27.