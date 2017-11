Praiense comemorou 70 anos

O Sport Clube Praiense celebrou esta terça-feira 70 anos de existência e, na cerimónia que decorreu na sede do emblema da Praia da Vitória, o presidente do clube lembrou que o dia de aniversário de uma instituição deve ser também encarado como um dia de reflexão.

“Mais do que um dia de alegria pelos objetivos alcançados, esta data deve servir para refletirmos acerca do papel do nosso clube na vida da comunidade, dos sucessos e insucessos que tivemos e sobretudo do que queremos para o futuro. Pretendemos fazer cada vez mais e melhor, com humildade e determinação e com o apoio das diversas entidades e pessoas que cooperam connosco, formando atletas e pessoas de caráter”, sublinhou Marco Monteiro, citado por uma nota de imprensa da autarquia terceirense.

O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória esteve também presente no aniversário do Praiense, tendo aproveitado a sessão comemorativa para enfatizar o papel do clube na dinamização das vertentes desportiva, cultural e social no concelho.

“Devemos ver esta associação como um exemplo a seguir para que o desporto na nossa Região continue a crescer. Neste sentido, apelo a que os valores que distinguem este clube sejam transmitidos às novas gerações a fim de perpetuarmos a história do Sport Club Praiense por mais 70 anos”, afirmou Tibério Dinis, citado por uma nota informativa municipal.

O autarca quis realçar também que “o Sport Club Praiense é mais do que um clube para este concelho, por isso espero que continuem o trabalho excecional que tem sido concretizado ao longo destas sete décadas, levando o nome da Praia da Vitória e dos Açores cada vez mais longe”.