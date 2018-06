Praia dos Moinhos com cadeira anfíbia para pessoas com mobilidade reduzida

A praia dos Moinhos, localizada na freguesia do Porto Formoso, vai ter uma cadeira anfíbia, pelo que os banhistas com mobilidade reduzida vão poder aceder mais facilmente àquela zona balnear, passando "a usufruir, em pleno, do contacto com o mar na época de verão", anuncia a Câmara Municipal da Ribeira Grande (CMRG).

A cadeira anfíbia permite, sem transformações ou adaptações, andar na areia ou noutro tipo de superfície e flutuar na água, proporcionando a qualquer passageiro o acesso à praia, passear junto ao mar ou banhar-se em águas calmas.



Os utilizadores da cadeira, explica a autarquia em nota de imprensa, contarão com o apoio dos nadadores salvadores que estão de serviço no local no decorrer da época balnear, no horário entre as 11.00 e as 19.00 horas.

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio. não escondeu a satisfação pelo facto do município ter sido novamente contemplado com uma cadeira anfíbia. “Foi com muita alegria que recebemos a informação que a praia dos Moinhos tinha sido contemplada com uma cadeira anfíbia”, disse, citado pela mesma nota